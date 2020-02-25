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ربنا يرحمه.. رجاء الجداوي تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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نعت الفنانة رجاء الجداوي،عن وفاة الرئيس الأسبق "حسني مبارك" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "الجداوي" صورة له وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

ويذكر أن علاء مبارك كشف أن والده حسني مبارك يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بسبب إصابته بوكعة صحية.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال92 عام بعد صراع مع المرض.


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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك نعي الفنانين رجاء الجداوي

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