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عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:17 م
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حسني مبارك
حسني مبارك
الفجر
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توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظُهر اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة، ومحبي الرئيس الأسبق.

يُذكر أن علاء مبارك كشف قبل أيام أن والده يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

كان فريد الديب محامي الرئيس الأسبق، نفى صباح اليوم، الأنباء المنتشرة بشأن وفاة مبارك، وقال في تصريحات صحفية: إنّ الرئيس الأسبق بصحة جيدة.
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