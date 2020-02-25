برلماني: سياسيات "الخشت" ساهمت في تصدر قوائم التصنيفات الدولية

أشاد أحمد مصطفى الفرجاني عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم في البرلمان، بالقضايا التي استعرضها رئيس جامعة القاهرة مع وفد الاتحاد الأوروبي خلال الندوة التعريفية بالأنشطة التي يقوم بتمويلها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجامعة، لفتح لغة للحوار ومد الجسور بين مشاريع الاتحاد الأوروبي والجامعة، من أجل تنمية مهارات الشباب، لتمكينهم في الحصول على فرص عمل حقيقية من خلال برامج من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على أعلى مستوى.





وقال الفرجاني في بيان له اليوم الثلاثاء: إن الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال رئاسته لجامعة القاهرة نجح بكل كفاءة واقتدار فتح آفاق التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين جامعة القاهرة ومختلف الأوساط العربية والأفريقية والأوروبية والعالمية، ما جعل لجامعة القاهرة العريقة مكانة دولية وإقليمية مرموقة ونجحت في أن تتصدر الأولوية في التصنيفات العالمية والإقليمية.





وأشاد بالقضايا التي تناولها الدكتور الخشت في كلمته أمام الندوة وتأكيده على أن أوروبا يجب أن تقوم بدورها في دول جنوب المتوسط والدول الأفريقية، وأن تعمل عملًا حقيقيًا في إنشاء مشروعات استثمارية في مجال الصناعة والزراعة لكي تساعد هذه الدول لكي تكون ذات اقتصاد مستقر يقدم فرص عمل حقيقية، وأن أوروبا لابد أن تعي جيدا أن أي اضطرابات تحدث في في دول جنوب المتوسط أو شرقها سوف تنعكس عليها، ومنها مايحدث في سوريا.