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الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:26 م
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بوابة الفجر
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كشف إبراهيم عطا، المتحدث باسم الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدا أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مازالت مستمرة حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد أثناء مداخله هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «extra news»، أن موعد استقرار الأحوال الجوية سيكون بداية من غد الأربعاء الموافق 25/2/2020، مع انعدام فرص سقوط الامطار وهدوء في حركة الرياح.

وأعلن، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على القاهرة والصعيد والسواحل الشمالية، لكن بدرجة أقل من الأمس، مشيرا إلى أن كثافة الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

وأوضح أن درجات الحرارة اليوم تصل إلى 17 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري و18 درجة مئوية على مناطق الصعيد.
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