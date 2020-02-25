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مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة 0.71% في منتصف التعاملات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:34 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المصريين والعرب، و لا يزال السوق متأثرا بالانباء السلبية التى انعكست على الاسهم و المؤشرات و زادت وتيرتها بجلسة امس
 

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 15168 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 4947 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل مستوى 1210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1324 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 626 نقطة.
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