حازم إمام يتصدر "ترند" جوجل بعد ظهور تصريحات سابقة صادمة للزمالك وجماهيره

تصدر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم نسب للثعلب الصغير، صدم جماهير الأبيض.





فيديو حازم إمام





وظهر حازم إمام في فيديو، قال فيه: "مفيش قطبين في مصر، النادي الأهلي هو القطب الأوحد في الكرة المصرية".





الهجوم على حازم إمام





ولاقت كلمات حازم إمام عن الأهلي سيلًا منم السباب والشتائم، والجدل الكبير، قبل أن يخرج اللاعب ويوضح تفاصيل الفيديو، الذي ظهر به، وقال تلك الكلمات.





تعليق حازم إمام





وقال حازم إمام عن أزمة هذا الفيديو، إنه منذ زمن بعيد والفيديو "قديم"، وليس في هذه الأيام، ولاسيمًا بعد توتر الأجواء واشتعالها بين القطبين النادي الأهلي والزمالك، وبين الجماهير.





حازم إمام واتحاد الكرة





وناشد كابتن الزمالك حازم إمام الكبير اتحاد الكرة المصري والمسئولين، بضرورة تغليظ العقوبات على أي لاعب ينشر أشياءً محرضة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والإيقاف المباشر للاعب.





حازم إمام ينبذ التعصب





وأكد حازم إمام على أن المنشورات والكلمات التي يقولها اللاعبون تنشر التعصب بين الجماهير وتؤدي إلى احتقان الأجواء، وساند اتحاد الكرة، رغبةً منه في ضبط الأمور في نصابها.







