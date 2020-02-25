Advertisements
اتش سي : توقعات بانخفاض التضخم إلى 7.7٪ في 2020
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:27 م
Advertisements
احمد الشيخ
Advertisements
أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعارالمحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعمالبسيط للسولار.
وتوقع التقرير، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فان نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار التقرير ، إلى ان المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية
18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلا عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرارتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.
وتضمنت قائمة المؤشرات الايجابية للاقتصاد ، نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020 نظرالجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيثأننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا القادمة بـ 3.59% وفقالحساباتنا.
وأوضح التقرير، أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي ودعمتالجنيه المصري. وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية مازال في بدايات التعافي وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققا نمو بنسبة 76% تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجال أكبر للتحسن ليدفع نموالاقتصاد المصري مصحوبا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلين بشكل عام بالنسبة الاقتصاد المصري.
Advertisements