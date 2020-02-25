Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتش سي : توقعات بانخفاض التضخم إلى 7.7٪ في 2020

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:27 م
Advertisements
شركة أتش سي لتداول الأوراق المالية
شركة أتش سي لتداول الأوراق المالية
احمد الشيخ
Advertisements

أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعارالمحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعمالبسيط للسولار.


وتوقع التقرير، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فان نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020.



وأشار التقرير ، إلى ان المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية
18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلا عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرارتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.


وتضمنت قائمة المؤشرات الايجابية للاقتصاد ، نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020 نظرالجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيثأننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا القادمة بـ 3.59% وفقالحساباتنا.


وأوضح التقرير، أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي ودعمتالجنيه المصري. وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية مازال في بدايات التعافي وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققا نمو بنسبة 76% تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجال أكبر للتحسن ليدفع نموالاقتصاد المصري مصحوبا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلين بشكل عام بالنسبة الاقتصاد المصري. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ليفربول يصدم برشلونة في نجومه

منذ 40 دقيقة

خبر سار.. فايلر يستعد لصن داونز بالقوة الضاربة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل أول تصريح سياسي للقاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 14 ساعة

بيان من وزارة الرياضة عن أزمة الزمالك في القمة

منذ 36 دقيقة

تصريح ناري من أسطورة نابولي السابق إلى ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"كل شيخ وله طريقة".. 3 روايات لانسحاب الزمالك من قمة الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

كاراجر: لاعب واحد في العالم يتفوق على محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

منذ أقل من ساعة

كاراجر: صلاح ليس في قوة ماني أو ذكاء فيرمينو ولا يقدر من ليفربول

منذ ساعة و 26 دقيقة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

المالية: استاندر آند بورز تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

برلماني يطالب باستغلال المؤشرات الإيجابية في الترويج للاقتصاد المصري

توقعات بتأجيل بدء خفض أسعار الفائدة لمدة سنة

"اتش سي": التدفقات الحالية في المحافظ المالية أدت لارتفاع سعر الجنيه المصري امام الدولار

بلومبرج :الفرصة سانحة لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة غدًا

"المركزى" يستعد لخفض الفائدة مرة أخرى بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

12:04 م

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

11:41 ص

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status