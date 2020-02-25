حكام القمة يغادرون القاهرة إلى ليتوانيا

غادر صباح اليوم طاقم التحكيم اللتواني بقيادة الحكم الدولي جينديماسين، مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى بلاده والمسؤول عن إدارة مباراة الأهلي والزمالك، بالدوري العام.



وكان طاقم التحكيم، تواجد في القاهرة أول أمس، لإدارة المباراة، إلا أنه قام بإنهاء اللقاء عقب مرور 20 دقيقة من بدايتها.



وجاء إنهاء الحكم إدارة المباراة، بسبب انسحاب الزمالك من المواجهة، ورفضه التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي، ليتم إعلان فوز الأهلي بالمباراة.



وكانت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، صرفت مبلغ 4650 دولار لطاقم التحكيم، بواقع 500 لحكم الساحة باليوم الواحد، و 350 دولار للمساعدين ومثلهم للحكم الرابع.



ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما ظل الزمالك، في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.