الأرصاد تكشف سبب موجة الطقس السيئ على المحافظات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية ستتحسن على القاهرة اعتبارًا من بعد ظهر اليوم، حيث ستظهر الشمس، وستقل فرص سقوط الأمطار.





وأشار "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة طوال اليوم في سيناء، وأنه اعتبارًا من الغد ستتحسن الأحوال الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.



