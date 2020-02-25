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الأرصاد تكشف سبب موجة الطقس السيئ على المحافظات
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:25 م
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هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية ستتحسن على القاهرة اعتبارًا من بعد ظهر اليوم، حيث ستظهر الشمس، وستقل فرص سقوط الأمطار.
وأشار "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة طوال اليوم في سيناء، وأنه اعتبارًا من الغد ستتحسن الأحوال الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن سبب موجة الطقس السيىء تعرض البلاد لمنخفض جوي متعمق على بعد 5 كيلو من سطح الأرض، وهو أثر بشكل كبير على الأحوال الجوية.
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