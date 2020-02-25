ما هي الأشهر الحرم وفضائلها وسبب التسمية؟

يكثر في الأشهر الحرم، الطاعات ولها فض وثواب عظيم، حيث يتقرب فيها العبد من ربه بالأعمال الصالحة والصلاة والقيام، ويترك المعاصي تماما، كما أمرنا الله عز وجل فيها بالطاعات والأعمال الصالحة والتقرب إليه بالصلاة.





ما هي الأشهر الحرم؟

وتعتبر الأشهر الحرم هما (رجب، محرم، ذو القعدة، ذو الحجة)، كما ورد في الأشهر الحرم حديثا نبويا عن الرسول: "إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ".



لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم وسبب تسمية الأشهر الحرم بهذا السم، لحرمانية القتال فيها، بالإضافة إلى الابتعاد عن المعاصي والذنوب خلال الأشهر الحرم وزيادة التقرب إلى الله وفعل الطاعات، كما حذر الله من ارتكاب المعاصي في هذه الشهور لقوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ".





لماذا شهر رجب من الأشهر الحرم؟

قال الله تعالى "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ”، وهي: "رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم".