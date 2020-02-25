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سقوط عصابة سيدات تستغل أطفال الشوارع في التسول

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:25 م
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داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيلا عصابيا تخصصا في استغلال الأطفال في أعمال التسول وإستجداء المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام 6 سيدات لـ5 منهن معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصصا نشاطه الإجرامي في إستغلال الأطفال بأعمال التسول وإستجداء المارة.
  
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهن وبحوزتهن مبالغ مالية وبصحبتهن عدد 8 أطفال.

وبمواجهتهن إعترفن أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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