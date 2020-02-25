سقوط عصابة سيدات تستغل أطفال الشوارع في التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيلا عصابيا تخصصا في استغلال الأطفال في أعمال التسول وإستجداء المواطنين.





أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام 6 سيدات لـ5 منهن معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصصا نشاطه الإجرامي في إستغلال الأطفال بأعمال التسول وإستجداء المارة.