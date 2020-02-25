بيان من وزارة الرياضة عن أزمة الزمالك في القمة

أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياض عن أزمة قمة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري وانسحاب القلعة البيضاء بحجة الظروف القهرية لتعطل الأتوبيس وسوء الأحوال الجوية.





وجاء بيان وزارة الرياضة على كالتالي:





"نتابع باهتمام الأحداث عن كثب لنضع المسؤولين عن الكرة أمام مسؤولياتهم، لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروي فى ظل اللوائح.. إدارة المحتوى الفنى يخضع للمجالس التى تدير الهيئات، وفي حالة اللجنة التي تدير الكرة المصرية فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة بعد مراجعة كل أحداث القمة "119" خاصة أن اللجنة تعمل منذ تعيينها بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة. القرارات النهائية تخص مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة".





وأضاف البيان: "في انتظار القرار النهائي والذى سيشهد كل الدعم فى ظل تتابع العمل فى حلقات تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم، لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادًا للمشاركة فى الدورة الأولمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريًا أيضًا.. هناك خطط تسير على قدم وساق نحو الأفضل، ضمنها بالطبع كرة القدم، وأنه على أن اللجنة المؤقتة ستقدم الأفضل حتى نهاية مدتها فى يوليو من العام الجاري".



