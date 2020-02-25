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خبر سار.. فايلر يستعد لصن داونز بالقوة الضاربة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:15 م
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن جاهزية نجم الفريق رمضان صبحي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ومن المقرر لها يوم السبت المقبل.

ويستضيف فريق الأهلي لنظيره صن داونز في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة بحضور 30 ألأف مشجع.

كما أكد الجهاز الطبي إن رمضان صبحي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وتعافى تماما من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية ومشاركته فنية.

وأوضج الجهاز الطبي أن محمود عبد المنعم "كهربا" جاهز طبيا للمباراة امام صن داونز، ومشاركته بيد الجهاز الفني للفريق.

وعلى الجانب الآخر، وصلت بعثة فريق صن داونز إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء للاستعداد قبل المباراة أمام الاهلي يوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.
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