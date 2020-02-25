المترو يكشف تطورات انقطاع الكهرباء بمحطة غمرة

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن محطة مترو غمرة بالخط الأول تأثرت بسوء الأحوال الجوية والأمطار، وتعرضت لانقطاع في الشبكة الكهربائية الهوائية نتج عنها توقف حركة القطارات.



