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المترو يكشف تطورات انقطاع الكهرباء بمحطة غمرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن محطة مترو غمرة بالخط الأول تأثرت بسوء الأحوال الجوية والأمطار، وتعرضت لانقطاع في الشبكة الكهربائية الهوائية نتج عنها توقف حركة القطارات. 

وأشار إلى تشغيل الخط الأول، اتجاه حلوان لمترو الأنفاق من محطة المرج الجديدة إلى محطة الدمرداش بالاتجاهين، ومن محطة الشهداء إلى محطة حلوان في الاتجاهين، ومن محطة الدمرداش إلى محطة الشهداء خط مفرد طالع نازل، مؤكدا أنه جاري إصلاح العطل الأن.
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