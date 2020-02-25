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عرض مسلسل "عهد الدم" لـ باسل خياط 28 فبراير الجاري

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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قررت الجهة المنتجة لمسلسل "عهد الدم" للفنان باسل خياط، طرح المسلسل عبر قناة شاهد الإلكترونية في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.


ونذكر أن "عهد الدم" يشارك في بطولته بجانب باسل خياط كلا من  نادين حسين، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة، كاريس بشار، تأليف وسيناريو إياد أبو الشامات وإخراج كريم الشناوي.
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