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بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي اليوم في دوري ابطال اوروبا يلا شوت HD رابط ماتش تشيلسي yalla shoot

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:16 م
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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي
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مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا    
يستضيف مساء هذا اليوم استاد ستامفورد مباراة تشيلسى ضد بايرن ميونخ فى إطار منافسات  ثمن نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا فى مباراة علي صفيح ساخن يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، حيث يسعى صاحب الأرض الليلة بالأخذ بعين الاعتبار عامل الارض والجمهور وحسم اللقاء علي معلبة والتأهل الى منافسات دور الربع النهائي، على الجانب الآخر يسعى بايرن ميونخ بتقديم نتيجة ايجابية  على ارض الخصم لتحقيق حلم التتويج بالبطولة والعودة الى سكة البطولات القارية من جديدة فى مباراة لن تكون سهلة للشياطين الحمر أمام تشيلسي، لذلك سنتابع ونستعرض معكم من خلال الفقرة التشكيل المتوقع لكلا الفريقين الآن.

تشكيلة تشيلسى المتوقعة اليوم امام بايرن ميونخ
في حراسة المرمي:- كيبا أريزابالاجا
في الدفاع:- أنطونيو روديجير – أندرياس كريستينسن – سيزار آثبليكويتا
في الوسط:- ماركوس ألونسو – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ريسي جيمس
في الهجوم:- ويليان – أوليفيه جيرو – ماسون ماونت
تشكيل بايرن ميونخ المتوقعة اليوم امام تشيلسى
في حراسة المرمي:- مانويل نوير
في الدفاع:- لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – جوشوا كيميش
في الوسط:- ألفونسو دافيز – كورينتن توليسو – تياجو ألكانتارا – ألفارو أودريوزولا
في الهجوم:- فيليب كوتينيو – روبرت ليفاندوفيسكي – سيرجي جنابري


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