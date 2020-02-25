فارس: "ألبومات تامر عاشور بتعجبني.. وضد منع المهرجانات الشعبية" (حوار)

في البداية حدثنا عن ألبومك الجديد الذي تحضر له؟



أعكف حاليًا على تحضير ألبوم جديد،بدأت في الاعداد له منذ أكثر من شهرين، ولكي أعود به بعد فترة الغياب الطويلة التي ابعدتني عن الساحة الغنائية،وسيكون مفاجأة للجمهور،كما أنني سأقوم بطرحه على طريقة السينجل، فقد انتهيت من تجهيز خمس أغاني، من بينهم أغنية تحمل اسم "عصبي"، وهي تنتمي للون الرومانسي ، سأقوم بطرحها خلال اسبوعين.



من الشعراء والملحنين الذي تقوم بالتعامل معهم في ألبومك القادم؟



أتعامل مع الشعراء أحمد مرزوق، وائل توفيق، و من الملحنين أتعامل مع محمد قماح، أحمد محيي.





ما الذي يميز فنانين جيلك عن الجيل الحالي.. من وجهة نظرك؟



في الحقيقة شهادتي مجروحة،لكن من وجهة نظري ما يميز جيلي أنه جيل محترم،يحب بعضه، ومتعاون، لم يكن هناك حقد أو كراهية، وكان يقدم أعمال جيدة، وفي الوقت الحالي هناك فنانين يقدمون أعمال متميزة من ضمنهم تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال .



هل ترى أنك أصيبت بالظلم فنيًا؟



إطلاقًا، فأنا اتجهت للغناء لأنني أعشق الغناء،على الرغم من دراستي للهندسة، وعندما ابتعدت عن الساحة الغنائية ابتعدت بقناعة شديدة،ولا أشعر بالندم على أي قرار قمت باتخاذه.



ما سبب ابتعادك عن التمثيل والغناء طوال الفترة الماضية؟



بسبب الظروف السيئة التي كانت تمر بها البلد بعد ثورة يناير، وكنت في ذلك الوقت منشغلًا بأمور أخرى.



من المطرب الذي تفضل الاستماع إليه حاليًا؟



أحب تامر عاشور، وأفضل الاستماع إلى أغانيه.





ما هي أقرب الأغاني التي قمت بتقديمها لقلبك؟



أعشق كل الأغاني التي قمت بغنائها، لكنني أفضل الاستماع دائمًا إلى ثلاثة أغاني منهم، وهم :" قلبي نداك"، "من الليلادي"، "عاشق سحر عينيك".





من مطربي الزمن الجميل الذين تفضل الاستماع إليهم؟



أفضل الاستماع إلى عبد الحليم حافظ، فيروز.



هل تؤيد قرار منع المهرجانات الشعبية؟



إطلاقًا لا أتفق مع ذلك القرار، فلابد أن يقوموا بتنظيم تلك المسألة، ومنع من يُِقدم في أغانيه كلمات بذيئة،مراعاة للأطفال التي تستمع إليهم، وأن يقوموا بمنع الذين لا يمتلكون أصواتًا جيدة، ومن يقوم بالغناء لابد أن يعرض الكلام على المصنفات الفنية، وأن يخضع لاختبارات ،مثلما كان يحدث معنا في الماضي، فكنا نقوم بعرض الكلام على المصنفات الفنية ، وكنا نحصل على موافقتهم بشرط أن يكون الكلام خالي من الإسفاف،ومن وجهة نظري من يريد غناء أي شكل من أشكال الموسيقى لا بد أن يقدمه باحترام، وفي هذه الحالة لأحد يقدر على منعهم.



ما رأيك في برامج اكتشاف المواهب؟



البرامج الآن أصبحت غير جيدة، فكل عام يخرجوا لنا حوالي 50 أو 30 مطربًا، ولا نراهم بعد ذلك، على الرغم من أن معظمهم يمتلكون أصواتًا جيدة، ولكن من وجهة نظري الذي نجح في اكتشاف المواهب هو حميد الشاعري حيث أخرج لنا العديد من المواهب ، بدون دعايا، كما أن معظم نجوم الوطن العربي الموجودين حاليًا لم يخضعوا لبرامج لكي تكتشف مواهبهم.



هل هناك فنان أو فنانة كنت تتمنى تقديم ديو غنائيًا معه؟



أتمنى تقديم ديو غنائيًا مع الفنانة نجاة الصغيرة، فأنا أعشق أغانيها.



هل تفضل طرح الأغاني على طريقة السينجل أم الألبوم؟



الألبوم ؛ لأنه يحتوي على عدد كبير من الأغاني المتنوعة، كما أن بعض الجمهور يحبون الاستماع إلى الألبوم كاملاً، لكي يستطيعون الحكم عليه، ويحددون الأغاني التي تنال إعجابهم، والتي سيستمر في الاستماع إليها .



من أكثر الداعمين لك خلال مشوارك الفني؟



الفنان حميد الشاعري، فهو من أقرب أصدقائي في الوسط الفني ، كما أنه هو من قام بإقناعي لكي اتجه إلى الغناء.





ما الألبومات التي طرحت خلالل الفترة الماضية وحظيت على إعجابك؟



جميع ألبومات تامر عاشور فقط.



هل ستعود للتمثيل خلال الأيام ؟



بالتأكيد، فأقوم حاليًا بقراءة السيناريوهات المعروضة علي، لكنني لن استطيع الإفصاح إلا عندما اتعاقد بشكل رسمي.

*لا أؤيد قرار منع الأغاني الشعبية*لم أُظلم فنيًا.. وابتعادي كان بإرادتي*سأعود إلى التمثيل إذا وجدت نصًا جيدًافنان يتملك شعبية في كافة الدول العربية، استطاع أن يلفت الأنظار إليه، نظرًِا لتمتعه بصوت قوي، جعله يحظى بمكانة كبيرة في قلوب جمهوره، ابتعد عن الفن لفترة لكن مكانه مازال محفوظًا في قلوب محبيه ، إنه الفنان فارس الجبيلي.وتحدث فارس "للفجر الفني" عن تفاصيل غيابه، وعن ألبومه الجديد الذي يقوم بالتحضير له حاليًا، وعن رأيه في إلغاء الأغاني الشعبية، وغيرها من الأمور الكثيرة.