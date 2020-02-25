Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:17 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 25/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 14 حالة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قال موقع اقتصاد اون لاين، اليوم الثلاثاء إنه توفي اثنين آخرين من الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد القتلى في إيران إلى 14، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضين وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل وإصابة 157 شخصًا في أعمال شغب بالعاصمة الهندية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
صرح مسؤول بالشرطة لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 150 في اشتباكات بين جماعات معارضة في العاصمة الهندية في أشد أعمال الشغب دموية في المدينة منذ بدء الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد، قبل شهرين.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكويت تعلن إصابة 8 حالات بفيروس كورونا جميعهم قدموا من إيران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت السلطات الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 8 حالات بفيروس كورونا إلى 8 حالات جميعهم قدموا من إيران حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا قتلى فيروس كورونا بوابة الفجر الهند الكويت اصابة 8 حالات

أخبار تهمك

كاراجر: لاعب واحد في العالم يتفوق على محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

بيان من وزارة الرياضة عن أزمة الزمالك في القمة

منذ 36 دقيقة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من أسطورة نابولي السابق إلى ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 14 ساعة

كاراجر: صلاح ليس في قوة ماني أو ذكاء فيرمينو ولا يقدر من ليفربول

منذ ساعة و 26 دقيقة

"كل شيخ وله طريقة".. 3 روايات لانسحاب الزمالك من قمة الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

خبر سار.. فايلر يستعد لصن داونز بالقوة الضاربة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل أول تصريح سياسي للقاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يصدم برشلونة في نجومه

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

12:04 م

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

11:41 ص

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status