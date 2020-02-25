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نجمة إبراهيم.. ملكة الرعب التي اشتهرت بأدوارها الشريرة وساندت الجيش المصري

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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يوافق اليوم 25 فبراير،ذكرى ميلاد "ملكة الرعب" وهي الفنانة الراحلة نجمة إبراهيم،"ريا" في مسلسل "ريا وسكينة".

اشتهرت نجمه إبراهيم بأدوار الشر والرعب ومقولتها الشهيرة"محدش بياكلها بالساهل" وبالرغم من أدوارها الشريره التي يخاف منها الجميع إلا أنها شخصية طيبة وصرحت سابقا أنها تخاف من دور ريا.

كانت "إبراهيم" رومانسية وتعشق الغناء وتريد أن تصبح مطربة وتنافس أم كلثوم،وعملت بالفعل كمطربة في فرقة فاطمة رشدي.

عملت نجمة إبراهيم كممثلة وراقصة وكاتبة في إحدى الصحف على "الآلة الكاتبه" وقدمت عدد كبير من الأعمال الفنية من أبرزها "إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة،لن أبكى ابدا، جعلونى مجرما،الزواج،الورشة،عايدة".

ورغم كونها يهودية إلا أنها ساندت الجيش المصري أثناء الحرب وقدمت عدد من المسرحيات لدعمه وتبرعت لصالحه ومنحها أنور السادات وسام الإستحقاقات لعطائها الفني ومساعدتها للجيش المصري.

تزوجت لأول مرة من عبد الحميد حمدي وهو ملقن فرقة "بديعة مصابجى" ولكنها انفصلت عنه بعد 9سنوات وتزوجت بعده من الملحن عباس يونس.

عانت نجمة إبراهيم في آخر أيامها من ضعف البصر ورغم ذالك كانت تذهب للمسرح ولكن الرئيس جمال عبد الناصر أمر بعلاجها على نفقة الدولة وبعد شفائها أصيبت بالشلل وظلت بدون تمثيل لمدة 13 عام حتى وفاتها عام 1976.

أسلمت "إبراهيم" قبل وفاتها وجعلت منزلها مركزا لتحفيظ القرآن.
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الكلمات المفتاحية

نجمة ابراهيم ملكة الرعب ريا وسكينة

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