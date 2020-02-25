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كشف ملابسات العثور على جثة شاب في دار السلام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص وضبط مرتكب الواقعة. 

البداية كانت بتبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لأحد الأشخاص "عاطل، له معلومات جنائية مسجلة"، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم وبجوارها سكين عليه آثار دماء وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بإرتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه، مشيرًا إلى أنه يوم الواقعة حضر للشقة محل سكن المجني عليه وحدثت مشادة كلامية بينهما، ما أثار حفيظة المتهم فإستهل السكين المعثور عليه "بجوار المجني عليه" وبادره بعدة طعنات متفرقة فأودى بحياته وهرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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قتل سكين دار السلام جثة شاب النيابة العامة القتل الفجر أمن القاهرة

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