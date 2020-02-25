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العراق يبلغ عن أربع حالات جديدة من فيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:17 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن العراق اكتشف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى خمس حالات ويمثل الحالة الأولى للمرضى العراقيين.

وأضافت الصحة العراقية، في بيان أن المرضى هم عائلة عراقية كانت في رحلة إلى إيران، ولقد تم وضعها في الحجر الصحي. وأبلغ العراق عن أول حالة إصابة بالفيروس، وهو طالب لاهوت إيراني في مدينة النجف الشيعية المقدسة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن مسؤول عراقي إغلاق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام المسافرين، دون أن يقدم سببًا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الكويت، إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، عادوا من إيران، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومدد العراق، يوم السبت، حظرًا على دخول أي أحد غير عراقي قادم من إيران، والذي قال حتى الآن إنه أكد 43 حالة وثمانية وفيات.

والعراق وإيران المجاورتان، كلاهما موطن للأغلبية الشيعية، وتربطهما علاقات دينية وسياسية وتجارية وثيقة.

وأصاب فيروس كورونا حوالي 77000 شخص وقتل أكثر من 2500 شخص في الصين، ومعظمهم في ووهان. خارج البر الرئيسي للصين، وانتشر الوباء إلى حوالي 28 دولة ومنطقة أخرى، وبلغ عدد القتلى نحو 24.

وأغلقت إيطاليا البلدات الأكثر تضررًا وحظرت التجمعات العامة في معظم الشمال، بما في ذلك إيقاف الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر انتشار في أوروبا.
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