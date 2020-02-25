تقارير: يوفنتوس لن يعوض جماهيره بعد كارثة الكورونا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية صادرة صباح اليوم، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لن يقوم بتقديم تعويضات مالية لجماهيره، بعد أن اشترت تذاكر مباراة القمة المقبلة ضد إنتر ميلان في الجولة 26 في الدوري الإيطالي.





ووفقاً لما ورد عن شبكة كالتشيو ميركاتو، فإن ديربي إيطاليا المقرر يوم الأحد المقبل لن يلعب بجماهير، في ظل المخاوف من تفشي فيروس الكورونا القاتل.





وأضافت الشبكة الإيطالية واسعة الإنتشار، أن إدارة السيدة العجوز لن تعوض الجماهير التي قامت بشراء التذاكر مسبقاً.





وإتخذت 10 أندية أخرى نفس الإجراء تجاه الجماهير، والتي ستضطر لخوض مبارياتها أمام مدرجات خاوية.





وقام الإتحاد الإيطالي بتأجيل لقاء الإنتر في الجولة الماضية ضد سامبدوريا، بسبب ظهور حالات مصابة بالكورونا في إيطاليا.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة أمام لاتسيو وستة نقاط أمام إنتر ميلان مع وجود لقاء مؤجل للأخير، وذلك قبل ديربي إيطاليا المنتظر في ملعب أليانز ستاديوم.



