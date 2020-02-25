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هيفاء وهبي في اليونان من أجل "إسود فاتح"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:12 م
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
الفجر الفني
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تستعد الفنانة هيفاء وهبي، للسفر إلى اليونان من أجل تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "إسود فاتح" والذي ستخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل.

أسود فاتح بطولة كلا من شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح،  ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، حسام الجندي، ميرا العدل، رامي الطمباري، حسن عيد،  مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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