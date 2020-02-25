عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"





إلا أن الفنان تامر عبدالمنعم، نفى تلك الشائعة من خلال تصريحات صحفية له صباح اليوم، باعتباره أحد أصدقاء أسرة الرئيس الأسبق مبارك، المقربين.





وأوضح تامر عبدالمنعم، أن الرئيس الأسبق حالته مستقرة طالما، وعلى الجميع تحري الدقة فيما يقال وعدم الانسياق وراء الشائعات التي لا اساس لها من الصحة.

انتشرت صباح اليوم الثلاثاء، شائعة تردتت تكرارا ومرارا وهي وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعدما أكدت أسرته دخوله غرفة العناية المركزة.