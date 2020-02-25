برشلونة ضد نابولي اليوم 25/2/2020 في دوري ابطال اوروبا | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا





برشلونة ضد نابولي | يواجه فريق برشلونة الإسباني مضيفه نابولي الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان باولو"، في إطار منافسات ذهاب الدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" 2020/2019.





موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا

ستُقام مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا

سيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 3.