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برشلونة ضد نابولي اليوم 25/2/2020 في دوري ابطال اوروبا | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:06 م
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برشلونة ضد نابولي
برشلونة ضد نابولي
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مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا

برشلونة ضد نابولي | يواجه فريق برشلونة الإسباني مضيفه نابولي الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان باولو"، في إطار منافسات ذهاب الدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" 2020/2019.

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا
ستُقام مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا
سيتم إذاعة مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 3.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا

ومن المتوقع أن يبدأ نابولي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماريو روي - كوستاس مانولاس - نيكولا ماكسيموفيتش - جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: فابيان رويز - ديجو ديم  - إليف إلماس.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - دريس مارتينز - لورينزو إنسيني.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سرجي روبيرتو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - جونيور فيربو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي.

يسعى البلوجرانا للخروج بأي نتيجة إيجابية تزيد من فرصته في التأهل للدور ربع النهائي بدوري الأبطال قبل مواجهة الإياب التي يخوضها على ملعبه ووسط جماهير بملعب "كامب نو" في 18 مارس المقبل.

وتأهل برشلونة لدور ثمن النهائي بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، كما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

وعلى الجانب الآخر، تأهل لهذا الدور بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ليفربول، حيث جمع فريق الجنوب 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلهما تعادلًا ولم يسجل أي هزيمة وأحرز لاعبوه 11 هدفًا واهتزت شباكهم 4 مرات فقط.
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