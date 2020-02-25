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المجمع المقدس ينتفض لمناهضة العنف ضد المرأة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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بدأت الجنة المجمعية لخدمة المرأة التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، اليوم الثلاثاء، لتدشين نشاطها لعقد عدت مؤتمرات لمناهضة العنف ضد المرأة، على مستوى الكرازة المرقسية.

جاء ذلك خلال إقامة 5 مؤتمرات على مدار شهر فبراير الجاري، بإشراف القمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، التي شملت عرض رسالة تحفيزية مسجلة بالفيديو من قداسة البابا، شرح خلالها أهمية خدمة المرأة في الكنيسة، وشجع الحضور على العمل بجدية في هذا المجال الهام، كما شملت المؤتمرات أيضًا محاضرة عن مكانة المرأة في المسيحية، وأخرى عن تأثير العنف وخطورته.

وشارك مسئولو المجلس القومي للمرأة في المحافظات المختلفة بمحاضرة عن الخدمات التي يقدمها المجلس للمرأة في المجالات المجتمعية، وخرجت المؤتمرات بتوصيات متعددة أهمها: نشر التعليم الصحيح حول مكانة المرأة في المسيحية، وكذلك رفض العنف في التعليم الكنسي للأعمار المختلفة، والاهتمام بالفئات الخاصة مثل الأرامل والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف. 

حاضر في المؤتمرات من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا مكاريوس الأسقف العام بإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، والعديد من الآباء الكهنة والمتخصصي.

كانت المؤتمرات التي شارك فيها ٢٢٣ أب كاهن، و٥٠٨ خادم وخادمة، من الذين يخدمون في اجتماعات تخص المرأة والأسرة من جميع الإيبارشيات، قد أقيمت في دير الملاك بنقادة لإيبارشيات جنوب الصعيد والبحر الأحمر يوم 6، وفي دير السيدة العذراء بدرنكة لايبارشيات وسط الصعيد والوادي الجديد يومي ١٧ و١٨، وفي في دير السيدة العذراء ببياض ببني سويف لإيبارشيات شمال الصعيد يومي ١٤ و١٥.

وفي بيت مارمرقس بمدينة بدر لإيبارشيات القاهرة والجيزة ومدن القناة وسيناء يومي ١٩ و٢٠، وفي بيت كنيسة القديسين في برج العرب لإيبارشيات الوجه البحري والقطاعات الرعوية بالإسكندرية يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري.
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الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكنيست الفجر العنف ضد المرأة

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