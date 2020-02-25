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يلا شوت.. مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا اليوم 25 /2 /2020

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" فى العاصمة البريطانية لندن، القمة النارية بين فريقى تشيلسى الإنجليزى وضيفه بايرن ميونخ الألمانى، والمقرر لها فى تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

تشيلسي ضد البايرن
ويتسلح الفريق البافارى بقيادة هانز فليك بعامل الخبرة لتجاوز كتيبة المدرب فرانك لامبارد، قبل لقاء العودة الذى يحتضنه ملعب "إليانز أرينا" 18 مارس المقبل.

وتحمل الزيارة الأخيرة للبايرن إلى لندن ذكريات رائعة، بعدما خرج العملاق البافارى بفوز تاريخى على توتنهام هوتسبير بسبعة أهداف مقابل هدفين في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال مطلع أكتوبر من العام الماضى.

وتمكن بايرن ميونخ من تحقيق الفوز فى 6 مباريات ليحصد 18 نقطة، وهو الإنجاز الذى لم يحققه أى نادٍ آخر فى دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا، كما يتصدر الفريق قائمة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 24 هدفاً.

ويدخل تشيلسى قمة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حافظ البلوز على المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات بالفوز على توتنهام هوتسبير بثنائية مقابل هدف على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الـ27 من البريميرليج.

ودائما ما تحفل مواجهات تشيلسى وبايرن ميونخ بالإثارة والندية، حيث تقابل الفريقان وجها لوجه في 4 مباريات رسمية حقق كل منهما الفوز مرتين أبرزها في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2012، عندما حسم البلوز أول بطولة يحصل عليها فى تاريخه على حساب الفريق البافارى بملعب أليانز أرينا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 فى الوقتين الأصلى والإضافى، حيث تقدم البافارى عبر مولر فى الدقيقة 83 قبل أن يتعادل دروجبا بهدف قاتل فى الدقيقة 88.

ونجح العملاق البافارى في الثأر لخسارته ضد تشيلسى في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما وحسمها بايرن ميونخ لصالح بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلى ليتوج بلقب كأس السوبر الأوروبى في 30 أغسطس عام 2013.

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2
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