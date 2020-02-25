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رابط سريع بدون تقطيع. مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فريق تشيلسي صاحب الملعب في مباراة اليوم، تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق فالنسيا الإسباني.

أما فريق بايرن ميونخ فجاء في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، بعد فوزه في جميع المباريات، وبفارق 8 نقاط عن فريق توتنهام الإنجليزي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في عام 2017، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، وانتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما المواجهة الأخيرة في البطولات الأوروبية فكانت في عام 2014 في لقاء كأس السوبر الأوروبي، وتغلب الفريق البافاري بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا..

موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
تنطلق مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
تذاع مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2.
معلق مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
يعلق القطري يوسف سيف على مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
ملعب مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
تقام تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2
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