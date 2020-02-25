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الموت يُفجع الفنان هادي خفاجة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان هادي خفاجة عن وفاة جدته، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب هادي منشورًا قال فيه :"
إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، توفيت إلي رحمة الله تعالي"جدتي"، نسأل الله لها الفردوس الأعلي من الجنة وأن يلحقنا بها مع الصالحين".


وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنان هادي خفاجة الدرامية مشاركته في مسلسل" حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولة إدوارد، إنجي المقدم، عزوز عادل، مي سليم، داليا مصطفى، إياد نصار،أماني كمال، فريدة سيف النصر، عايدة رياض،ومن إنتاج سينرجي، إخراج مرقس عادل.
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