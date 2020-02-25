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إصابة 25 شخصًا بينهم أطفال بحادث دهس خلال كرنفال وسط ألمانيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:55 ص
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حادث بألمانيا
حادث بألمانيا
وكالات
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إصابة 52 شخصا، بجروح عندما صدمت سيارة حشدا خلال كرنفال في وسط ألمانيا.

                    

أكدت الشرطة الألمانية، أن دوافع السائق لم تتضح بعد، مشيرة إلى أن "بين الضحايا 18 طفلا، بينما لا يزال 35 شخصا يخضعون للعلاج حاليا، وتمكّن 17 من مغادرة" المستشفى.

 

وقد دهست سيارة مشاركين في مهرجان بألمانيا، وعلى الفور، قررت السلطات إلغاء كافة المهرجانات في ولاية هسن.

 

ولفتت الشرطة الألمانية، إلى أن السيارة اندفعت وسط حشد خلال عرض بمهرجان في بلدة فولكمارسن، وأوقعت مصابين.

 

واعتقلت الشرطة الألمانية السائق، من دون الكشف عن أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به في وقت يحتفل قسم من ألمانيا بـ"اثنين الورود".

 

وكشفت الشرطة أن السائق ألماني الجنسية، وعمره 29 عاما. وأفادت الصحف الألمانية أنه من منطقة "كاسل" التي شهدت حادث الدهس، نقلًا عن قناة العربية.

 

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الكلمات المفتاحية

حادث دهس اصابة 52 شخص ألمانيا

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