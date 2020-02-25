جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة

استعرضت جامعة المنصورة إنجازاتها في كافة المجالات بالمراكز الطبية والتقدم في التصنيفات العالمية.





جاء ذلك في اللقاء الأول مع ستيفان روماتيه سفير فرنسا في القاهرة، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، لتفقد الوحدات والمراكز البحثية وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والجانب الفرنسي.



وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن الجامعة سعدت اليوم بتشريف السفير الفرنسي بالقاهرة وهى الزيارة الأولى من نوعها.





وأشار إلى أن الجامعة تقدمت بجميع التصنيفات العالمية واحتلت مراكز متقدمة عالميا ووصلت للمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية، آخرها تصنيف التايمز، كما تتميز الجامعة بالبرامج التعليمية المميزة بشراكة مع كبرى الجامعات في العالم.





وأكد على أنه يوجد برامج باللغة الفرنسية سواء بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات: الآداب، والتربية، والحقوق، ومرحلة الدراسات العليا بكليات الطب، الصيدلة، الآداب، الحقوق.





وأضاف عبد الباسط: أن الجامعة تتميز بالتقدم في الجانب الطبي، حيث تضم المستشفيات ٣٣٦٦ سريرًا وتستقبل حوالى ٨ و١ مليون مريض سنويا، مؤكدًا على أن هناك تعاون مثمر مع الجامعات الفرنسية والمركز الطبية لنقل الخبرات المتميزة تم خلال تنفيذ برامج التدريب للأطباء بوحدات زراعة النخاع بمركز الأورام ومستشفى الأطفال ومركز الخلايا الجذعية من الحبل السري.





من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتواجده في صرح من الصروح العلمية بمصر، ولها سمعة طيبة عالميا، وتفوق في الجانب البحثي والطبي وتمتلك قدرات بشرية وعقول متميزة.





وأشار أن هناك تعاون بين الجامعة والسفارة الفرنسية في تدريب الأطباء، وتدعيم برامج اللغة الفرنسية، التي تدعم الباحثين والطلاب من دول الفرنكفونية في القارة الأفريقية.



