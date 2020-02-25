Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:52 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
استعرضت جامعة المنصورة إنجازاتها في كافة المجالات بالمراكز الطبية والتقدم في التصنيفات العالمية.

جاء ذلك في اللقاء الأول مع ستيفان روماتيه سفير فرنسا في القاهرة، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، لتفقد الوحدات والمراكز البحثية وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والجانب الفرنسي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن الجامعة سعدت اليوم بتشريف السفير الفرنسي بالقاهرة وهى الزيارة الأولى من نوعها.

وأشار إلى أن الجامعة تقدمت بجميع التصنيفات العالمية واحتلت مراكز متقدمة عالميا ووصلت للمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية، آخرها تصنيف التايمز، كما تتميز الجامعة بالبرامج التعليمية المميزة بشراكة مع كبرى الجامعات في العالم.

وأكد على أنه يوجد برامج باللغة الفرنسية سواء بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات: الآداب، والتربية، والحقوق، ومرحلة الدراسات العليا بكليات الطب، الصيدلة، الآداب، الحقوق.

وأضاف عبد الباسط: أن الجامعة تتميز بالتقدم في الجانب الطبي، حيث تضم المستشفيات ٣٣٦٦ سريرًا وتستقبل حوالى ٨ و١ مليون مريض سنويا، مؤكدًا على أن هناك تعاون مثمر مع الجامعات الفرنسية والمركز الطبية لنقل الخبرات المتميزة تم خلال تنفيذ برامج التدريب للأطباء بوحدات زراعة النخاع بمركز الأورام ومستشفى الأطفال ومركز الخلايا الجذعية من الحبل السري.

من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتواجده في صرح من الصروح العلمية بمصر، ولها سمعة طيبة عالميا، وتفوق في الجانب البحثي والطبي وتمتلك قدرات بشرية وعقول متميزة.

وأشار أن هناك تعاون بين الجامعة والسفارة الفرنسية في تدريب الأطباء، وتدعيم برامج اللغة الفرنسية، التي تدعم الباحثين والطلاب من دول الفرنكفونية في القارة الأفريقية.

جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها مع السفير الفرنسي بالقاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة المنصورة بوابة الفجر الفجر السفير الفرنسي

أخبار تهمك

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"كل شيخ وله طريقة".. 3 روايات لانسحاب الزمالك من قمة الأهلي

منذ ساعة

كاراجر: صلاح ليس في قوة ماني أو ذكاء فيرمينو ولا يقدر من ليفربول

منذ ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 8 ساعات

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أول تصريح سياسي للقاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كاراجر: لاعب واحد في العالم يتفوق على محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أشرف عبد الباسط: جامعة المنصورة الأولى على الجمهورية في زراعة الكلى (فيديو)

افتتاح المؤتمر الدولي الأول للخلايا الجذعية بجامعة المنصورة (صور)

الانتهاء من تدشين وحدة زراعة النخاع بمركز الأورام في المنصورة نهاية إبريل 2019

جامعة المنصورة تعلن نجاح أول حالة زراعة نخاع بمستشفى الأطفال

التفاصيل الكاملة للإعلان عن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر (صور)

مجلس جامعة المنصورة يعرض تقدم الجامعة عالميًا بتصنف التايمز لعام 2020 وفي التخصصات المختلفة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

11:41 ص

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

04:27 ص

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status