"مصيلحي " يشارك في فاعليات " أسبوع صديق المستهلك "ويشدد علي إستلام فواتير عند الشراء









قام على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيارة تفقدية لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، وذلك للمشاركة فى فعاليات مبادرة " أسبوع صديق المستهلك "





وهي مبادرة وطنيه جديدة ، أطلقها جهاز حمايه المستهلك لحل شكاوى المواطنين، وهي مبادرة ممتدة حتي اخر الأسبوع ووصل عدد الشكاوى التي تم حلها منذ انطلاق المبادرة وخلال ثلاث ايام ٥٧٨٠ شكوى حتي الان، من خلال فريق عمل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الشركات والموردين والمصنعين والمنتجين والوكلاء والموزعين.





وأكد المصيلحي، ان مبادرات حماية المستهلك مستمرة مع المواطن على مدار العام من اجل اعلاء قيمة وحقوق المستهلكين فالجميع فى خدمة المواطن المصري.





كما وجه المصيلحي، الشكر للعاملين بجهاز حماية المستهلك، على مجهوداتهم التي يقومون بها من أجل الرقابة على الأسواق والتواصل مع المواطنين بأحدث وسائل التكنولوجيا، وقدم الشكر لكافة الشركات المشاركة في المبادرة.





وقال مصيلحي، إن الفروع الاقليمية لجهاز حماية المستهلك ستكون في جميع المحافظات قبل 30 يونيو المقبل.





وشدد المصيلحي على ان يقوم المستهلكين، بأخذ فاتورة معتمدة عند الشراء، حتى لا يضيع حقه، مؤكدا أننا دورنا هو خدمة المواطن وإرجاع شعار "الزبون دائما على حق".