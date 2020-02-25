وزير الصحة الألماني يخرج من السباق الرئاسي لقيادة حزب ميركل

صرح مصدران في حزب الديمقراطيين المسيحيين بألمانيا ، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الصحة ينس سبان، لن يترشح لرئاسة الحزب مما يترك ثلاثة متنافسين على المنصب.



وتم تفجير النقاش حول خلافة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر عندما قالت زعيمة الحزب أنجريت كرامب بشكل غير متوقع أنها لن تسعى خلفًا لمرشدها ميركل. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



ومن المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، والتي من المتوقع أن تعلن ترشيحه، وينظر إلى لاشيت على نطاق واسع كمرشح للاستمرارية.



وذكرت مجلة فوكاس الألمانية أن سبان سيتولى منصب نائب لاشيت.



وصرحت ميركل، المستشارة أكبر اقتصاد في أوروبا منذ ما يقرب من 15 عامًا، إنها لن ترشح مرة أخرى في الانتخابات الفيدرالية القادمة، المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر 2021.



ومن غير الواضح ما إذا كانت ستستمر في منصب المستشارة حتى ذلك الحين مع رئيسة حزب جديدة.



وفي الأسبوع الماضي، انضم نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، بشكل غير متوقع إلى سباق القيادة.



ويتمتع زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الجديد بموقف قوي ليكون مرشح الكتلة المحافظة لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا له رأي كبير. قد يفضلون طرح زعيمهم، ماركوس سيدر.



ويخطط حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لاختيار زعيم جديد في مؤتمر خاص في 25 أبريل، في محاولة لحل أزمة تهز سيطرة الحزب على السلطة.



وتحكم الكتلة المحافظة حاليًا في ائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين من يسار الوسط.



