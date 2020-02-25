مركز شباب شبرانبات يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تأهل مركز شباب شبرانبات (الغربية) بعد تغلبه في نصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة علي مركز شباب الحسينات (الأقصر) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أقيمت علي ملعب مركز شباب الجزيرة.





ويواجه مركز شباب شبرانبات في نهائي البطولة مركز شباب كفر قشاش الذي فاز في نصف النهائي علي مركز شباب المحسمة بهدفين مقابل هدف.





وأشار محمد غريب المدير التنفيذي للبطولة، إلى أن نهائي الدوري يقام هذا العام علي ملاعب محافظة الوادي الجديد في منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أن جوائز البطولة تبلغ 350 ألف جنيه، حيث يحصل الأول علي 150 ألف جنية، وصاحب المركز الثاني علي 100 ألف جنية، والثالث علي 70 ألف جنية، والرابع علي 30 ألف جنية.

