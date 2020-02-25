كاراجر: لاعب واحد في العالم يتفوق على محمد صلاح

اعتبر جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز لا يحظى بالتقدير كبير على الرغم من تسجله 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





وقال كاراجر لشبكة "سكاي سبورتس": "ينظر إلى صلاح على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي".





وأضاف: "صلاح لن يسجل في كل موسم 47 هدفًا كما فعل في موسمه الأول لكن إذا سألت مشجعي ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط سيقولون إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر".





وقال: "محمد صلاح ليس جناحًا هو مهاجم على الأطراف.. ليس قويًا مثل ماني أو في ذكاء فيرمينو لذلك يخسر الكرة كثيرًا في مواقف مثل هذه".





وتابع: "صلاح يصنع الكثير من الأهداف.. ليونيل ميسي هو الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يسجل ويصنع أكثر منه منذ انضمامه إلى ليفربول".







