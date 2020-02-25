Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاراجر: لاعب واحد في العالم يتفوق على محمد صلاح

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:02 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
Advertisements
اعتبر جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز لا يحظى بالتقدير كبير على الرغم من تسجله 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال كاراجر لشبكة "سكاي سبورتس": "ينظر إلى صلاح على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي".

وأضاف: "صلاح لن يسجل في كل موسم 47 هدفًا كما فعل في موسمه الأول لكن إذا سألت مشجعي ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط سيقولون إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر".

وقال: "محمد صلاح ليس جناحًا هو مهاجم على الأطراف.. ليس قويًا مثل ماني أو في ذكاء فيرمينو لذلك يخسر الكرة كثيرًا في مواقف مثل هذه".

وتابع: "صلاح يصنع الكثير من الأهداف.. ليونيل ميسي هو الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يسجل ويصنع أكثر منه منذ انضمامه إلى ليفربول".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول ميسي محمد صلاح ليفربول كاراجر الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كاراجر: صلاح ليس في قوة ماني أو ذكاء فيرمينو ولا يقدر من ليفربول

منذ أقل من ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

مفاجآت في تشكيلة برشلونة ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

منذ 41 دقيقة

كاراجر: لاعب واحد في العالم يتفوق على محمد صلاح

منذ ثلث ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 5 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"كل شيخ وله طريقة".. 3 روايات لانسحاب الزمالك من قمة الأهلي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل أول تصريح سياسي للقاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يتفوق على أغلى لاعب في وست هام بـ5 أضعاف

جيرارد يحرج مدافع ليفربول: "صلاح هو الأفضل وليس هازارد"

كاراجر: صلاح هو نجم ليفربول الأول ولكن مستحيل تكرار ما فعله الموسم الماضي

أهم أخبار ليفربول اليوم السبت 2-2-2019

عاجل.. أسطورة ليفربول يشن هجوما عنيفا على محمد صلاح

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح بتصريح مثير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

11:41 ص

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

04:27 ص

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status