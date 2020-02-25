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ماستركارد: توقعات بتراجع الإيرادات بالربع الأول بسبب كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:59 ص
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ماستركارد
ماستركارد
وكالات
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قالت شركة ماستر كارد إن من المرجح أن ينخفض صافي الإيرادات في الربع الأول بما بين اثنين وثلاثة بالمئة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الشركة  اليوم الثلاثاء ، أنها تتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة بين تسعة وعشرة بالمئة في الربع الحالي مع تأثير الفيروس على السفر والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وقالت شركة إصدار بطاقات الائتمان إنها تتوقع أن ينمو صافي الإيرادات على أساس سنوي في العام الجاري عند الحد الأدنى لنطاق بين 13‭‭‭ ‬‬‬و19 %.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

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