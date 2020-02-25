دعاء شهر رجب | تعرف على فضل هذا الشهر المحرم 1441 ه

تقدم لكم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء شهر رجب، حيث ازدادت بكثافة عمليات البحث عن الأدعية الخاصة بشهر رجب الذي يسعى فيه المسلمين التزود من الطاعات في هذا الشهر وشهر شعبان الذي يليه استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويعتبر الدعاء عامةً من الطاعات التي لها أجر كبير عند الله عز وجل، حيث تثبت مدى ارتباط العبد بربه، وتثبت مدى علاقة العبد وحاجته لله الذي يدبر لنا شؤوننا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.





دعاء شهر رجب يعد دعاء شهر رجب له أدعية كثيرة ولكل عبد مسالته ودعائه الخاص الذي يدعو به ربه الذي، قال: "ادعوني استجب لكم".

ومن أفضل الأدعية، ما ورد في كتاب الله العزيز الذي قال: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

ويُستحب أن يدعو العبد ربه أن يغفر له ذنوبه وذلاته، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ".

أدعية شهر رجب "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يار ارحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".



فضل الدعاء

وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل.





فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالُوا : إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ".





وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُم فَلْيُكثِر، فَإِنَّمَا يَسأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".