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حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية: انتهاء موجة التقلبات مساءا ودرجات الحرارة حول المعدل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
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حالة الطقس اليوم

توقع الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجدوية تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء لموافق 25/2/2020، ومع صباح الغد ستعود درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام وستهدأ سرعة الرياح وتقل الأمطار وتتحسن حالة الطقس.

أكد عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حالة الطقس اليوم ستكون استكمالا لحالة عدم الاستقرار بالأمس، مع استمرار فرص الأمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ولكن ستقل حدتها عن يوم الإثنين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم إليكم البيان التالي:
القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
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