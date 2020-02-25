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بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:54 ص
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صن داونز
صن داونز
الفجر الرياضي
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وصلت بعثة صن داونز الجنوب إفريقي إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة الأهلي يوم السبت المقبل بذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

واستقبل بعثة الفريق الجنوب الإفريقي كل من مجموعة من شركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، حيث استقل اللاعبون طائرة مصر للطيران Ms 840  من جوهانسبرج  .

 

ويلاقي نادي الأهلي نظيره صم داونز الجنوب إفريقي يوم السبت القادم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من البطولة الإفريقية، على أن يلتقي في الإياب يوم 7 مارس.

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