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الجزار : بدء صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول بمشروع "JANNA" بمدينة ملوي الجديدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:49 ص
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عاصم الجزار
عاصم الجزار
احمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه  قد تم البدء فى أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول علوى بعددٍ من العمارات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

وأضاف عاصم الجزار، أن  ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، واستكمالاً لتنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة ملوى الجديدة على مساحة ٨٨٠ فدانا، حيث تم التنبيه علي جميع الشركات العاملة بالمدينة بزيادة معدلات التنفيذ حتى الانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 100 مليون جنيه.

وأوضح محمد أحمد الدكروى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة ( أرضى + ٧ ادوار متكررة) بإجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية نموذج " JANNA" بمدينة ملوى الجديدة، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والخرسانة العادية والأساسات لمعظم العمارات، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضى لعدد ١٧ عمارة،  بإجمالى كمية (٢٠٠٠٠م٣) خرسانة تم صبها بالمشروع حتي الآن.

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