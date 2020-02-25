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الشرطة الألمانية: إصابة 18 طفلا في حادث تصادم سيارة بفولكمارسن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 18 طفلاً على الأقل من بين 52 مصابًا في مدينة فولكمارسن الألمانية.

وفي التفاصيل، صدم سائق حشد من الناس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما كان الناس يحتفلون بعيد روز الاثنين - وهو حدث كرنفال تقليدي قبل بداية الصوم الكبير.

وذكرت الشرطة في هيس على "تويتر": "من بين الضحايا 18 طفلاً (بينما) ... في الوقت الحالي، لا يزال 35 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى و 17 شخصًا كانوا بالفعل قادرين على المغادرة".

تم التعرف على السائق، الذي تم اعتقاله فور وقوع الحادث، على أنه مواطن ألماني يبلغ من العمر 29 عامًا.

تقول السلطات المحلية، إنها لا تستبعد الدوافع الإرهابية وراء الهجوم، ومع ذلك، لا توجد معلومات رسمية حول الأمر في الوقت الحالي.

وقع حادث التصادم بعد أقل من أسبوع من إطلاق النار المميت في هاناو،غرب ألمانيا أودى بحياة تسعة أشخاص، ويزعم أن المشتبه به قتل والدته وانتحر بعد الهجوم.

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