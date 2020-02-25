بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

تتشابه أحداث انسحاب الزمالك من لقاء القمة 119 أمام غريمه التقليدي الأهلي، مع أزمة انسحابه من مواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2016 / 2017، عندما أعلن الفريق الأبيض انسحابه من مواجهة المقاصة بالجولة 22 من الدوري بتاريخ 16 أبريل 2017 احتجاجًا على تغيير موعد المباراة.

وتواجد مصر المقاصة في ملعب اللقاء لمواجهة الزمالك في الموعد المحدد ولم يحضر الفريق الأبيض وانتظر الحكم محمد فاروق 20 دقيقة قبل إطلاق صافرته بانتهاء اللقاء وإعلان فوز الفريق الفيومي اعتباريًا 2/0 وهو الأمر الذي تكرر مساء الاثنين بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي ليفوز الأخير اعتباريًا بنتيجة اللقاء.

وشهد الثنائي أحمد الشيخ وحسين الشحات لاعبا الأهلي على انسحاب الزمالك في مباراتي المقاصة والأهلي، حيث تواجد اللاعبان ضمن صفوف الفريق الفيومي موسم 2016 / 2017، وكان "الشحات" لا يزال لاعبًا بالمقاصة قبل احترافه في العين الإماراتي ثم انضمامه للقلعة الحمراء، بينما كان "الشيخ" معارًا من الأهلي، وبعد 3 سنوات تكرر الأمر وحقق اللاعبان فوزا اعتباريًا أخر بعد انسحاب جديد للفريق الزملكاوي ولكن هذه المرة وهما مرتديان القميص الأحمر.

ترتيب الأهلي بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة

ارتفع رصيد النادي الأهلي إلي 48 نقطة بعد اعتباره فائزًا بنتيجة 2/0 أمام الزمالك بعد انسحاب الأخير من مباراة القمة 119، ويتفوق الفريق الأحمر بـ 16 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

بينما توقف رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الثالث، في انتظار إعلان عقوبات اتحاد الكرة ضد الفريق الأبيض بعد انسحابه من مباراة القمة أمام غريمه الأهلي.