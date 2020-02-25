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شركة المياه لـ"المواطنين": "اللي عنده مشوار مش مهم يأجله"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن هناك تنسيق وتعاون بين الشركة وهيئة الأرصاد، موضحا أنه فور الإبلاغ بتعرض البلاد لموجة من الأمطار، يتم تطبيق خطة الطوارىء، وتتمركز سيارات شفط المياه قبل سقوط الأمطار.

وأشار "رسلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الزحام المروري يسبب تعطل العمال في أداء عملهم، مخاطبا المواطنين: "اللي عنده مشوار مش مهم يأجله"، حيث سيساهم ذلك في سرعة التعامل مع مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، أن قرار تعطيل الدراسة سهل مهمة التصدي لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع، مؤكدا أنه تم رفه درجة الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار.

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