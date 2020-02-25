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البحرين تسجل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:47 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران.

                                  

وقد سجلت وزارة الصحة بالبحرين، 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

 

وانتشر فيروس كورونا في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

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