استمرار حبس المتهمين في واقعة مقتل سيدة بأوسيم





وفي أثناء ذلك، تناولوا كمية من مخدر الهيروين، وأقاموا علاقتهم، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الجرعة الزائدة، فتخلصوا من الجثة في منطقة زراعية، خوفا من افتضاح أمرهم، والمساءلة القانونية.



وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح الجثة، لكتابة تقرير وافٍ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



البداية كانت ببلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بقطعة أرض زراعية، بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، سرعان ما انتقلت القوات إلى مكان البلاغ.





وبينت معاينة العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن السيدة المعثور على جثتها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بجثتها أي إصابات ظاهرية، فضلا عن عدم وجود أي متعلقات تفيد هويتها.



وبدأت القوات إجراء معاينة ومناظرة للجثة، وحضرت النيابة العامة، وبدأت جهات التحقيق في تسجيل المعاينة كاملة وجاءت كالتالي: جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، بكامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ولا تحمل أي متعلقات شخصية تحدد هويتها.



وتمكنت القوات من تحديد هويتها وتبين أنها ربة منزل، 35 سنة، ومقيمة دائرة قسم أول المنتزة بالإسكندرية والسابق اتهامها في عدة قضايا.



وبتكثيف التحريات وتتبع خط سيرها وعلاقاتها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من 3 أشخاص، كانوا على علاقة بالمجني عليها، وأنها حضرت إليهم من محافظة الإسكندرية وأقامت لديهم في الشقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس ٣ متهمين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتلهم سيدة ربة منزل ٣٢ عامًا، بعد إقامتهم علاقة جنسية معها، وتناولهم لمخدر الهيروين.وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن السيدة تقطن بالإسكندرية، وجاءت للقاهرة لمقابلة عشيقها سائق "توك توك"، لإقامة علاقة جنسية معه، وكانت تأتي له من فترة لأخرى، وقبل يوم الواقعة جاءت من بلدتها وأقامت معه في شقته لإقامة علاقة حرام معه واثنين من أصدقائه.