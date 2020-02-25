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بايرن ميونخ ضد تشيلسي.. التشكيل المتوقع لقمة "ستامفوردبريدج" بدوري الأبطال
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:41 ص
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علي نبوي
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يحل بايرن ميونيخ
ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا.
واستقر الجهاز
الفني للفريق الألماني على التشكيل الذي سيخوض به موقعة ستامفورد بريدج والذي من المتوقع
أن يكون كالتالي :-
حراسة المرمى
: مانويل نوير
خط الدفاع : بافارد
- بواتنيج - ألابا - دافيز
خط الوسط : كيميتش
- تياجو - مولر
خط الهجوم : جنابري
- ليفاندوفسكي - كومان.
كما استقر فرانك
لامبارد المدير الفني لتشيلسي على تشكيل البلوز لهذه الموقعة القوية والذي من المتوقع
أن يكون كالتالي:-
حراسة المرمى
: كاباييرو
خط الدفاع : أزبلكوينا
- كريستينسين - روديجير - ألونسو
خط الوسط : جاميس
- جورجينيو - كوفاسيتش - ويليان - مونت
خط الهجوم : أوليفيه
جيرو.
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