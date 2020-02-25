Advertisements
Advertisements
Advertisements

بايرن ميونخ ضد تشيلسي.. التشكيل المتوقع لقمة "ستامفوردبريدج" بدوري الأبطال

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:41 ص
Advertisements
بايرن ميونيخ وتشيلسي
بايرن ميونيخ وتشيلسي
علي نبوي
Advertisements

يحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

واستقر الجهاز الفني للفريق الألماني على التشكيل الذي سيخوض به موقعة ستامفورد بريدج والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

 

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد - بواتنيج - ألابا - دافيز

خط الوسط : كيميتش - تياجو - مولر

خط الهجوم : جنابري - ليفاندوفسكي - كومان.

 

كما استقر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على تشكيل البلوز لهذه الموقعة القوية والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:-

 

حراسة المرمى : كاباييرو

خط الدفاع : أزبلكوينا - كريستينسين - روديجير - ألونسو

خط الوسط : جاميس - جورجينيو - كوفاسيتش - ويليان - مونت

خط الهجوم : أوليفيه جيرو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بايرن ميونخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 19 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ يوم

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status