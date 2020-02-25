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فارس الجبيلي يكشف لـ"لفجر الفني" سبب غيابه عن الساحة وتفاصيل ألبومه الجديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف المطرب فارس الجبيلي عن عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات عديدة، مؤكدا أنه ابتعد عن التمثيل والغناء بسبب الظروف السيئة التي كانت تمر بها مصر في الفترة الماضية، وخاصة بعد ثورة يناير.

كما روى فارس في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" تفاصيل الألبوم الجديد الذي يعكف حاليًا على تحضيره، حيث قال أنه بدأ الإعداد فيه منذ أكثر من شهرين،لكي يعود به بعد فترة الغياب الطويلة التي ابعدته عن الساحة الغنائية، فقد انتهى من تجهيز خمس أغاني، من ضمنهم أغنية تحمل اسم "عصبي"، وهي تنتمي للون الرومانسي ، سيقوم بطرحها خلال اسبوعين، لكنه لم يستقر على الاسم النهائي للألبوم ولا على عدد الأغاني التي سيطرحها خلاله، ومن المقرر أن يطرحه على طريقة السينجل.

أما عن الشعراء الذي سيقوم بالتعامل معهم، فهم أحمد مرزوق، وائل توفيق،ومن الملحنين محمد قماح، أحمد محيي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال فارس السينمائية مشاركته في فيلم "بحبك وبموت فيك" الذي عرض عام 2005،والفيلم من تأليف هيثم وحيد، إخراج سيد عيسوي، بطولة أحمد هارون، إدوارد، مها أحمد، أميرة فتحي، حسن كامي،عبد الله مشرف،لطفي لبيب.
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