تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.03% بمستهل التعاملات









سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، وهبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسرا 0.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1659.87 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد603 ألف سهم بقيمة 59.7 ألف دينار.

وقاد التراجع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.