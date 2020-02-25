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تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.03% بمستهل التعاملات
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:36 ص
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالي
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، وهبط مؤشر السوق بنسبة 0.03% خاسرا 0.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1659.87 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي علي عدد603 ألف سهم بقيمة 59.7 ألف دينار.
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.
و أعلنت سوق البحرين اليوم ، عن وقف التداول على أسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة مؤقتا، وذلك حتى استلام إعلان توصية الأرباح ، كما وأعلنت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى عام 2019، وبلغ صافى الربح 3.1 مليون مليون دينار بحرينى مقابل 3.3 مليون دينار بحرينى، وبلغ العائد على السهم 155 فلس مقابل 168 فلس
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