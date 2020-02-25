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محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:35 ص
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المحافظ
المحافظ
ريهام على
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فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، العاملين بمستشفى التأمين الصحي؛ للوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

ورافق المحافظ، العميد محمد فاروق، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمقدم محمد صلاح، عضو الهيئة بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ ومرافقيه تفقدوا أقسام الاستقبال، والعظام، والطوارئ، وحجرة إنعاش القلب الرئوي، ووحدتي الغسيل الكلوي، والقسطرة الطرفية والمخية والقلبية الجاري تجهيزها، والصيدلية، فضلًا عن تفقد العيادات الشاملة، واطمأنوا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية.

وتابع أن المحافظ استمع لعدد من المواطنين عن أرائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا العاملين بالمستشفى بسرعة آداء المهام المنوطة بهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

وناقش المحافظ، مع مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، ومدير المستشفى الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأجهزة والقوى البشرية، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة، والتزام الفرق الطبية بالمواعيد، وحسن معاملة المرضى.
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
محافظ الفيوم يفاجئ العاملين بمستشفى التأمين الصحي ويستمع للمرضى
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