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بسبب سوء الطقس.. مدير المرور يشدد على انتشار سيارات الإغاثة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:33 ص
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سيارة الإغاثة
سيارة الإغاثة
إيمان عبد العاطي
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دفعت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة ودراجات بخارية وأوناش على الطرق، لمواجهة أي أعطال، وتم التنسيق مع غرفة العمليات والاتصال برقم الإغاثة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر وسقوط أمطار تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.
بسبب سوء الطقس.. مدير المرور يشدد على انتشار سيارات الإغاثة
بسبب سوء الطقس.. مدير المرور يشدد على انتشار سيارات الإغاثة
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